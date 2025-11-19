Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Водитель пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он получил медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно. В результате атаки кабина транспортного средства получила повреждения. Кроме того, посечен фасад коммерческого объекта.

Еще один беспилотник сдетонировал о дорожное полотно — в трех квартирах многоквартирного дома повреждено остекление.

В селе Головчино Грайворонского округа дрон повредил объект инфраструктуры. В селе Глотово от удара БПЛА в частном доме выбиты окна и посечена кровля. Село Новостроевка-Первая подверглось атаке FPV-дрона — поврежден объект инфраструктуры. Аварийные бригады начнут восстановительные работы по согласованию с Минобороны России. В селе Гора-Подол вследствие детонации беспилотника повреждено остекление частного домовладения. В селе Дорогощь FPV-дрон атаковал дом — повреждены окна и забор.

В селе Ясные Зори Белгородского округа от удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры. В селе Никольское БПЛА сдетонировал о землю — посечены фасад и забор частного дома. В селе Отрадное дрон ударил по микроавтобусу — выбиты стекла и повреждена задняя часть кузова.

В селе Байцуры Борисовского округа частный дом был атакован беспилотником — пробита крыша, повреждены фасад и остекление.

В селе Долгое Валуйского округа при детонации FPV-дрона в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка БПЛА взорвался возле домовладения — поврежден забор, заявил глава региона.

18 ноября Гладков сообщил, что в результате атаки на коммерческое здание в городе Короча два человека получили ранения.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.