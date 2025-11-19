На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Водитель пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он получил медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно. В результате атаки кабина транспортного средства получила повреждения. Кроме того, посечен фасад коммерческого объекта. 

Еще один беспилотник сдетонировал о дорожное полотно — в трех квартирах многоквартирного дома повреждено остекление.

В селе Головчино Грайворонского округа дрон повредил объект инфраструктуры. В селе Глотово от удара БПЛА в частном доме выбиты окна и посечена кровля. Село Новостроевка-Первая подверглось атаке FPV-дрона — поврежден объект инфраструктуры. Аварийные бригады начнут восстановительные работы по согласованию с Минобороны России. В селе Гора-Подол вследствие детонации беспилотника повреждено остекление частного домовладения. В селе Дорогощь FPV-дрон атаковал дом — повреждены окна и забор. 

В селе Ясные Зори Белгородского округа от удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры. В селе Никольское БПЛА сдетонировал о землю — посечены фасад и забор частного дома. В селе Отрадное дрон ударил по микроавтобусу — выбиты стекла и повреждена задняя часть кузова.

В селе Байцуры Борисовского округа частный дом был атакован беспилотником — пробита крыша, повреждены фасад и остекление.

В селе Долгое Валуйского округа при детонации FPV-дрона в частном доме и надворной постройке выбиты окна. В селе Казинка БПЛА взорвался возле домовладения — поврежден забор, заявил глава региона.

18 ноября Гладков сообщил, что в результате атаки на коммерческое здание в городе Короча два человека получили ранения.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами