На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области

Сальдо: двое мужчин пострадали в Херсонской области в результате атаки ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock

В Голопристанском муниципальном округе Херсонской области двое мужчин пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает террор против мирного населения: пострадали два человека», — заявил он.

По словам Сальдо, двое мужчин ранены в Нововладимировке и Чулаковке. Их направили на лечение в Скадовскую центральную районную больницу.

Он добавил, что атакам также подверглись жилые дома и автомобили в Новой Маячке и Бехтерах, никто не пострадал. Помимо этого, в Каховке и Рубановке были повреждены линии электропередачи, из-за чего 14 населенных пунктов были временно обесточены.

До этого Сальдо заявил, что жители Херсона и всего правобережья после освобождения от оккупации ВСУ смогут получить гражданство РФ в ускоренном порядке. Так он ответил на вопрос пенсионерки, которая сказала, что власти Украины заявляют, что якобы Российская Федерация не намерена выдавать горожанам паспорта в упрощенном порядке.

Ранее сенатор заявил, что Зеленский боялся находиться в Херсоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами