В Голопристанском муниципальном округе Херсонской области двое мужчин пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает террор против мирного населения: пострадали два человека», — заявил он.

По словам Сальдо, двое мужчин ранены в Нововладимировке и Чулаковке. Их направили на лечение в Скадовскую центральную районную больницу.

Он добавил, что атакам также подверглись жилые дома и автомобили в Новой Маячке и Бехтерах, никто не пострадал. Помимо этого, в Каховке и Рубановке были повреждены линии электропередачи, из-за чего 14 населенных пунктов были временно обесточены.

До этого Сальдо заявил, что жители Херсона и всего правобережья после освобождения от оккупации ВСУ смогут получить гражданство РФ в ускоренном порядке. Так он ответил на вопрос пенсионерки, которая сказала, что власти Украины заявляют, что якобы Российская Федерация не намерена выдавать горожанам паспорта в упрощенном порядке.

Ранее сенатор заявил, что Зеленский боялся находиться в Херсоне.