Бои за Волчанск назвали приближающимися к завершению

«Архангел Спецназа»: бои за Волчанск приближаются к завершению
Сергей Бобылев/РИА Новости

Боевые действия за взятие Волчанска Харьковской области приближаются к завершению. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Уточняется, что военнослужащие 128-й бригады в ходе последних недель продвинулись в самом городе.

«Основная часть населенного пункта перешла под контроль ВС РФ. Наши бойцы проводят зачистку в подвалах, добивают разрозненные группы противника в городе», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, российские военные заняли рубежное шоссе, сопротивление ВСУ пока сохраняется у ангаров на юге населенного пункта.

20 ноября в российских силовых структурах сообщили, что украинские войска перебросили технический персонал аэродромов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины под Волчанск Харьковской области. По словам источника, командование ВСУ всеми силами и средствами пытается удержать исходные позиции.

Ранее в подполье заявили об уничтожении до пяти танков Abrams в Харьковской области.

