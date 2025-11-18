На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили до пяти танков Abrams в Харьковской области

Лебедев: ВС РФ уничтожили до пяти Abrams с личным составом в Харьковской области
Global Look Press

Около пяти американских танков Abrams вместе с личным составом было ликвидировано во время ночного удара в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен по городу Берестин, куда на днях переместили американские танки вместе с танкистами из стран НАТО. «Уничтожено до пяти танков и 20 человек личного состава», — отметил Лебедев.

Он добавил, что в данный момент место удара оцеплено и проверяется сотрудниками СБУ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям трех механизированных, пехотной и десантно-штурмовой бригад, а также штурмового полка ВСУ в районах Алексееевка, Юнаковка, Могрица, Иволжанское и Новая Сечь в Сумской области.

В результате взяли населенный пункт Цегельное, при этом украинские силы потеряли до 115 военнослужащих, одну боевую бронемашину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Во время взятия Нечаевки в Днепропетровской области потери украинских сил составили более 350 военнослужащих, одну боевую бронемашину и семь автомобилей.

Ранее российские военные взяли в плен в Красноармейске солдат ВСУ, переодетых «по гражданке».

