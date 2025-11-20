Военкор Коц подтвердил обмен телами военных с Киевом

За время проведения специальной военной операции Россия передала Украине больше 10 тысяч тел украинских военных. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня «Россия передала Украине очередную тысячу ее мертвых «захистников» и получила 30 тел российских героев.

«Россия передала Украине уже больше 10 тысяч трупов. И это не предел. Их Камазами вывозят из-под Покровска (российское название — Красноармейск — прим. ред.)», — написал Коц.

19 ноября в силовых структурах РФ рассказали, что тело российского военнослужащего Евгения С., погибшего в украинском плену, возвращено в ходе обмена, однако при вскрытии обнаружено отсутствие сердца. По данным источника, смерть военнослужащего наступила в результате массовой кровопотери. На теле обнаружен застарелый хирургический разрез в области сердца, указывающий на извлечение органа. Личность бойца была установлена по дактилоскопической экспертизе. По словам силовика, «мы воюем с настоящим зверьем».

Предыдущий обмен телами между Россией и Украиной состоялся 23 октября. России вернули 31 тело погибших. Координационный штаб Украины, в свою очередь, сообщил о получении 1000 тел украинских солдат.

Ранее в Госдуме заявили, что остановка Киевом переговоров не повлияет на обмен пленными и телами.