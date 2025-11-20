Захарова обратилась к украинцам на украинском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала украинцам, подлежащим мобилизации, «тикать». Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы», — рекомендовала она.

По ее словам, людей на Украине мобилизуют не для защиты страны и не для укрепления обороноспособности, а для того, чтобы «выполнить заказ по истреблению граждан». Захарова отметила, что все эти годы Россия «видит врага в лицо» и понимает, кто ей противостоит. Дипломат подчеркнула, что простых украинцев «сделали заложниками чужих интересов, чужих игр, чужих махинаций».

«Есть народ Украины, который обманут, который растерзан, который где-то, может быть, изнасилован, который втягивают <...> в абсолютно никому не нужное противостояние», — отметила Захарова.

7 ноября бывший народный депутат Украины и командир роты БПЛА Игорь Луценко сообщил, что в октябре ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих. По его информации, ряды армии покинули 21,6 тысячи человек. Луценко уточнил, что это только официальные цифры.

Ранее украинский боец рассказал, после каких приказов командиров ВСУ он сдался в плен.