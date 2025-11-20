На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Airbus призвал разместить в Европе тактическое ядерное оружие

Глава Airbus Оберман призвал разместить тактическое ядерное оружие в Европе
Председатель совета директоров Airbus Рене Оберман заявил на Берлинской конференции по безопасности, что Европе нужно обзавестись тактическим ядерным оружием для успешного противодействия России. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Обермана, размещение более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах «Искандер-М» в Калининградской области стало «ахиллесовой пятой» европейских стран. В связи с этим, по его словам, Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены Евросоюза должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая, в первую очередь, тактический уровень. Оберман отметил, что это станет «весомым признаком сдерживания».

17 ноября глава минобороны Германии Борис Писториус допустил, что военный конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2028 году. При этом министр обратил внимание, что вопрос о начале возможных боевых действий и подготовки к ним «остается спекулятивным».

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также высказывал мнение, что Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие несколько лет, а главной ее целью станут страны Балтии.

Ранее военкор призвал ударить по Евросоюзу ядерным оружием ради защиты России.

