Кимаковский: солдаты 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдались в плен в Димитрове

Группа солдат 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдалась в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, морпехи сложили оружие, после чего их эвакуировали в тыл.

Димитров — город-спутник Красноармейска (украинское название — Покровск).

До этого в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники отказались от сопротивления и сложили оружие.

По словам российского офицера, часть наемников сумела покинуть позиции и скрыться, а остальные добровольно сдались. Он отметил, что сами участники иностранных подразделений объясняют свое присутствие на фронте желанием получить деньги. Перед выполнением боевых задач, как уточнил командир, у них изымают документы, оставляя лишь шевроны.

Кроме того военнопленный боец ВСУ Антон Чернявский рассказал, что сдался в плен якутским снайперам вместе со своими сослуживцами. Это произошло в районе населенного Покровского в Днепропетровской области.

Ранее спецподразделение ГУР потеряло почти всех бойцов под Красноармейском.