Военный ВС РФ сообщил о ловушке российской армии для украинских солдат

МО РФ: ВС России загнали группу солдат ВСУ в ловушку в Днепропетровской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Урман» рассказал, что российские войска загнали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ловушку в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского штурмовика, находясь в блиндаже втроем, они наблюдали, как мимо пробежали пять украинских военных.

«Нам дали приказ, мол, ждите, мы их сейчас минометом погоним обратно. И все, мы вылезли из блиндажа, заняли позиции. Дождались минут 30, они их погнали», — поделился «Урман».

Он добавил, что позже бежавший отряд ВСУ встретили российские подразделения, о дальнейшей судьбе украинских военных ничего не известно.

Накануне взятый в плен солдат ВСУ Александр Сидельник рассказал, что украинское командование скрывало от военнослужащих в Красноармейске (украинское название — Покровск) информацию о полном окружении и критическом положении с поставками.

По словам военнослужащего, в блиндаже закончились еда, вода и боеприпасы, а из-за постоянных обстрелов невозможно было выйти наружу. Раненых приходилось спасать самостоятельно, поскольку командование не организовывало эвакуацию.

Пленный также рассказал, что был мобилизован несмотря на серьезные проблемы со здоровьем - разрыв легкого и печени, а также металлическую пластину в ноге. Медкомиссия признала его полностью здоровым.

Ранее эксперт назвал стремительное продвижение ВС России в зоне СВО пощечиной для НАТО.

