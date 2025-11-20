В Воронежской области назвали число сбитых в течение ночи беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 беспилотников над шестью районами и двумя городскими округами в регионе.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

По данным Минобороны России, в ночь на 20 ноября средства ПВО сбили 65 украинских беспилотников над регионами РФ.

18 ноября украинские войска попытались атаковать Воронежскую область четырьмя американскими ракетами большой дальности ATACMS. По данным Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя все ATACMS были сбиты. В ведомстве уточнили, что обломки упавших ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Пострадавших в результате удара не было.

Ведомство добавило, что Вооруженные силы России оперативно установили место пуска ракет ATACMS в Харьковской области: две пусковые установки были обнаружены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ.