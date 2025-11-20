На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Курской области сообщили об ущербе после ударов ВСУ

Хинштейн: без электричества остались более 16 тысяч человек в трех районах
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остались жители трех районов Курской области. Об этом губернатор Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

По его словам, удары наносились по электроподстанциям.

«В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам», — поделился глава региона.

Хинштейн добавил, что последствия ударов ВСУ уточняются, в ближайшее время специалисты проведут инженерно-саперное обследование территорий.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России.

Также 18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.

