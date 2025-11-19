Над регионами России уничтожили 26 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что БПЛА были сбиты в период с 13:00 мск до 20:00 мск. По данным ведомства, 11 дронов ликвидировали над Республикой Крымом, десять — над Брянской областью, четыре — над Курской и один над Белгородской.

18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны РФ, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома.

Жертв и пострадавших, по информации оборонного ведомства, среди мирных граждан нет.

В Минобороны отметили, что боевой расчет «Искандер-М» уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.