В Херсонской области сотрудники ТЦК сбили велосипедиста

В Херсонской области сотрудники украинского ТЦК переехали велосипедиста
true
true
true

В подконтрольной украинским властям части Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время попытки принудительной мобилизации сбили велосипедиста. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сотрудники ТЦК преследовали ехавшего на велосипеде мужчину, которого хотели принудительно мобилизовать. Они намеревались своим автомобилем «подрезать» велосипедиста, но в результате этого мужчина попал под колеса.

Видео с дорожно-транспортным происшествием расходится по украинским социальным сетям и пабликам.

12 ноября сообщалось, что в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и ранил двоих из них.

За день до этого стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования в Днепре начали передвигаться на машинах скорой помощи и аварийных служб, чтобы не привлекать внимания и действовать внезапно во время мобилизации местных жителей.

Ранее в ТЦК признали, что мобилизуют бездомных.

СВО: последние новости
