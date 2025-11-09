Представитель киевского областного военкомата Олег Байдалюк заявил, что на Украине мобилизуют в том числе бездомных, годных для службы в армии. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Бездомный он или нет — если ВВК (военно-врачебная комиссия) указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать?» — отметил Байдалюк.

По его словам, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) «исполняют закон Украины». Поэтому мобилизуют даже бездомных, поскольку отсутствие постоянного места жительства не является причиной для того, чтобы не служить в армии. При этом Байдалюк подчеркнул, что «массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, нет».

До этого издание «Страна.ua» сообщило о мобилизации охранника (по другим сведениям, водителя) голливудской актрисы Анджелины Джоли. Сотрудники ТЦК задержали его на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. По данным украинского СМИ, задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Родственники мужчины утверждают, что у него не было проблем с документами и он не числился в розыске: из-за заболевания спины до конца 2025 года он пригоден только для службы в тылу, что подтверждается справкой из военно-врачебной комиссии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине мобилизовали священника УПЦ.