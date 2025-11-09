На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ТЦК признали, что мобилизуют бездомных

Военком Байдалюк: на Украине мобилизуют бездомных, годных для службы в армии
close
Gleb Garanich/Reuters

Представитель киевского областного военкомата Олег Байдалюк заявил, что на Украине мобилизуют в том числе бездомных, годных для службы в армии. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Бездомный он или нет — если ВВК (военно-врачебная комиссия) указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать?» — отметил Байдалюк.

По его словам, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) «исполняют закон Украины». Поэтому мобилизуют даже бездомных, поскольку отсутствие постоянного места жительства не является причиной для того, чтобы не служить в армии. При этом Байдалюк подчеркнул, что «массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, нет».

До этого издание «Страна.ua» сообщило о мобилизации охранника (по другим сведениям, водителя) голливудской актрисы Анджелины Джоли. Сотрудники ТЦК задержали его на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. По данным украинского СМИ, задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Родственники мужчины утверждают, что у него не было проблем с документами и он не числился в розыске: из-за заболевания спины до конца 2025 года он пригоден только для службы в тылу, что подтверждается справкой из военно-врачебной комиссии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине мобилизовали священника УПЦ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами