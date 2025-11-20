Российский командир спас жизни своих бойцов во время атаки украинских дронов

Молниеносная реакция командира спасла российских бойцов во время атаки беспилотников на Краматорском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южной группировки войск.

Взвод охраны и сопровождения на квадроциклах подвозил на одну из позиций отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» FPV-дроны, боеприпасы, горючее и продукты. Командир взвода заметил приближающиеся к бойцам вражеские беспилотники и дал команду спешиться и занять оборону. Первый FPV-дрон противника был сразу сбит точным выстрелом, второй беспилотник пытался атаковать квадроцикл и тоже был уничтожен. Благодаря слаженным действиям никто из военнослужащих не пострадал.

19 ноября сообщалось, что российский боец из группировки войск «Восток» спас товарищей, сбив рюкзаком украинский беспилотник.

До этого российский командир попал под прицел «Бабы-яги» и чудом выжил.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки на позиции ВС РФ.