Губернатор Мельниченко заявил, что в Пензенской области введен план «Ковер»

В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Он добавил, что в регионе ограничено движение самолетов.

На этом фоне в Пензенской области объявили режим угрозы атаки беспилотников. Мельниченко предупредил местных жителей, что из соображений безопасности работа мобильного интернета в области будет временно ограничена.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.