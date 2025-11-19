На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина атаковала Воронеж ракетами ATACMS

Украинские войска нанесли удар по Воронежу ракетами ATACMS
John Hamilton/AP

Украинская армия днем 18 ноября нанесла удар оперативно-тактическими ракетами американского производства ATACMS по Воронежу. Об этом сообщило министерство обороны России.

Все четыре ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны. При падении обломков получили повреждения крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и одного частного домовладения. Пострадавших среди гражданского населения не было.

По данным министерства обороны РФ, ATACMS запускались из Харьковской области, две пусковые установки MLRS находились в районе населенного пункта Волосская Балаклея. Российская ракета «Искандер-М» уничтожила эти пусковые установки.

23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на своей территории производит дальнобойные ракеты, полет которых может достигать трех тысяч километров.

Ранее эксперт объяснил, какова роль США в атаке на Воронеж ракетами ATACMS.

