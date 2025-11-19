Эксперт объяснил, какова роль США в атаке на Воронеж ракетами ATACMS

Атака на Воронеж со стороны Украины американскими ракетами ATACMS свидетельствует о том, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику эскалации в отношении России, запущенную его предшественником Джо Байденом. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить — она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У», — отметил аналитик.

Судя по всему, противник планировал нанести удар по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения, предположил Кнутов.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков боеприпасов были повреждены несколько зданий.

В ведомстве заявили, что две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее Минобороны показало кадры удара по пусковым установкам MLRS.