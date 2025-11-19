На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, какова роль США в атаке на Воронеж ракетами ATACMS

Военэксперт Кнутов: США продолжают политику эскалации в отношении России
true
true
true
close
РИА Новости

Атака на Воронеж со стороны Украины американскими ракетами ATACMS свидетельствует о том, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику эскалации в отношении России, запущенную его предшественником Джо Байденом. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить — она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У», — отметил аналитик.

Судя по всему, противник планировал нанести удар по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения, предположил Кнутов.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков боеприпасов были повреждены несколько зданий.

В ведомстве заявили, что две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

Ранее Минобороны показало кадры удара по пусковым установкам MLRS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами