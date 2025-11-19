На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Латвии на берег выбросило беспилотник

На пляже в Лиепае обнаружили объект, похожий на беспилотник
Latvijas_armija/X

На пляж Кароста в латвийском городе Лиепае выбросило объект, похожий на беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщила Государственная полиция Латвии в социальной сети X.

«В настоящее время на месте происшествия находится Государственная полиция, информация передана Национальным вооруженным силам. На место выехали специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

В Госполиции добавили, что в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. По данным ведомства, угрозы населению нет.

В октябре в польском селе Зарембы Вархолы, расположенном в 112 км от Варшавы, нашли обломки объекта, напоминающего БПЛА. В Мазовецком отделении полиции рассказали, что обломки у нежилого дома нашел мужчина.

В сентябре Национальные Вооруженные силы Латвии обнаружили на одном из пляжей на западе страны обломки российского ударного беспилотника «Гербера». Специалисты НВС Латвии подтвердили, что предмет не является взрывоопасным.

Ранее в Киеве заметили автомобиль с российским дроном на крыше.

