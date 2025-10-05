Под Варшавой нашли похожие на беспилотник обломки

В селе под Варшавой обнаружили обломки напоминающего дрон объекта

В польском селе Зарембы Вархолы, расположенном в 112 км от Варшавы, нашли обломки объекта, напоминающего БПЛА. Об этом сообщает в соцсети X Мазовецкое отделение полиции.

Там рассказали, что обломки у нежилого дома нашел мужчина накануне.

«После 18 часов на поле в Островском районе в селе Обручи Вархолы мужчина заметил останки объекта, напоминающего беспилотник», — заявили в полиции.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько дронов. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в аэропорту Мюнхена установили лазер и радар против БПЛА.