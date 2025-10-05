Под Варшавой нашли похожие на беспилотник обломки

В польском селе Зарембы Вархолы, расположенном в 112 км от Варшавы, нашли обломки объекта, напоминающего БПЛА. Об этом сообщает в соцсети X Мазовецкое отделение полиции.
Там рассказали, что обломки у нежилого дома нашел мужчина накануне.
«После 18 часов на поле в Островском районе в селе Обручи Вархолы мужчина заметил останки объекта, напоминающего беспилотник», — заявили в полиции.
В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько дронов. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.
Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».
Ранее в аэропорту Мюнхена установили лазер и радар против БПЛА.