В Киеве замечен автомобиль с российским дроном на крыше

В одном из дворов Киева нашли машину, на крыше которой находился российский беспилотник «Герань». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«[Беспилотник] на крыше авто в Киеве оказался настоящим», — уточнили журналисты.

Сообщается, что полиция Киева уже изъяла автомобиль. Боевая часть дрона была выхолощена и не представляла угрозы. Владелец машины, 30-летний председатель общественной организации, заявил сотрудникам правоохранительных органов, что собирался передать беспилотник в музей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что российские БПЛА «Герань-2» будут выполнять свое боевое назначение эффективнее минимум на 30%. Все благодаря новой осколочно-фугасной боевой части весом 40 кг, которую установили разработчики в дрон. По оценке специалистов, это нововведение увеличит радиус поражения объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также других инфраструктурных стратегических объектов. При этом старая боевая часть тоже остается в корпусе беспилотника. Поэтому общая масса дрона теперь составляет 90 кг. Кроме того, боевая часть «Герани-2» получила пояс из готовых поражающих элементов для дополнительного ущерба.

Ранее в США назвали Россию «империей беспилотников».