Министр войны США потребовал от оборонных компаний ускорить разработки

Крупные оборонные компании Соединенных Штатов должны ускорить разработку и производство оружия или «исчезнуть». Об этом заявил министр войны Пит Хегсет, его слова приводит Financial Times.

В своей речи, которая касалась реформы оборонных закупок, он объявил о новой эре конкуренции в этой сфере. Хегсет призвал частных инвесторов совершать беспрецедентные прежде вложения в оборонную промышленность, а также объявил о формировании специализированной «команды по сделкам» для поддержки закупок вооружения Пентагоном.

Также министр предложил новым компаниям вступить в конкуренцию с крупными оборонными подрядчиками, например, с RTX (бывшая Raytheon Technologies Corporation), Lockheed Martin, Northrop Grumman и другими.

«Этим крупным оборонным [группам] нужно сместить акцент на скорость и объем, необходимо вкладывать собственный капитал, чтобы добиться этого <...> если они этого не сделают, эти компании исчезнут», — сказал он.

Кроме того, глава Пентагона призвал традиционные аэрокосмические и оборонные компании вкладывать больше собственных средств, а не «взваливать на плечи налогоплательщиков все расходы».

До этого шеф Пентагона заявил, что США вступят и победят в войне в случае необходимости.

Ранее Хегсет назвал цели возможной атаки на США.