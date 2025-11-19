Главный священник СВО рассказал о покушениях на него

Главный военный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил в беседе с РИА Новости, что на него пытались совершить покушения.
По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут охоту на фронтовых священников.
«И на меня там были уже попытки покушения - со всяким приходится сталкиваться. Но этим нас не удивишь — значит, правильное дело мы делаем», — сказал протоиерей.
19 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение Василенкову. В украинской спецслужбе его обвиняют в том, что он с 2014 года посещает Донецкую и Луганскую Народные республики, поддерживает специальную военную операцию.
17 июня главный священник в зоне СВО перечислил возможные грехи военных. В приведенном списке священнослужитель перечислил свыше пятидесяти грехов, в числе которых гордость, тщеславие, забвение Бога, непосещением храма Божьего, непочитание церковных праздников и постных дней.
Ранее главный священник СВО рассказал, как вернуться с фронта живым.