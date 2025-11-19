На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Им мерещится»: в Госдуме отреагировали на обвинения главы МО Британии в адрес российского судна

Депутат Журавлев назвал истерией обвинения Британии в адрес корабля «Янтарь»
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил экипаж российского корабля «Янтарь» в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что подобные заявления демонстрируют лишь «уровень истерии» европейцев, которые боятся даже российского научного судна.

«Если уж российское научное судно приводит в такой ужас британского министра обороны, с ним, наверное, случится сердечный приступ, если он увидит, к примеру, хотя бы автомат Калашникова. Весь королевский флот и авиация вышли на перехват, потому что показалось, будто с океанографического борта кто-то светил лазерными указками, а может, просто фонариками. Это показывает исключительно уровень истерии, до которого довели свое население страны НАТО — им повсюду уже мерещится российская агрессия, и отвечать на эти фантомы, что самое плохое, там намерены самым жестким военным образом», — сказал он.

По словам Журавлева, в случае военной агрессии со стороны Великобритании российская армия будет защищать свой гражданский флот.

«Понятно, что свой гражданский флот Россия будет защищать, и стоит британцам совершить неверный шаг, и они немедленно получат ответ. И совершенно ясно, кто в данной ситуации провоцирует эскалацию — не экипаж же «Янтаря» в самом деле, которые просто занимаются составлением морских карт», — добавил он.

19 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с открытым предупреждением к России в связи с деятельностью российского корабля «Янтарь» вблизи британских территориальных вод. По словам главы оборонного ведомства, это уже второй случай захода российского судна в воды страны за последний год. Хили обвинил экипаж в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС.

После этого Хили заявил, что отправил британские истребители и фрегат для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь».

Ранее военный эксперт счел неудивительным обвинения Британии в адрес корабля «Янтарь»

