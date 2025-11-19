На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Общая русофобская волна»: эксперт оценил обвинения главы МО Британии в адрес российского судна

Военный эксперт Коновалов счел неудивительным обвинения Британии в адрес корабля «Янтарь»
Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Джон Хили обвинил экипаж российского корабля «Янтарь» в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС. Президент Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов заявил «Газете.Ru», что подобные высказывания поддерживают «русофобскую волну» союзников Киева.

«Поскольку это заявление Минобороны Великобритании вполне в контексте общей политики европейских союзников Киева, то особого удивления оно не вызывает. Любое действие нашего флота, любые действия нашей армии, например, учения, всегда вызывают огромную критику, и тут же еще и различные инсинуации возникают и появляются различные версии, с помощью которых в основном европейские лидеры, как военные, так и политические поддерживают общую русофобскую волну. Если появляются русские — ну что вы, конечно же, надо немедленно поднять дикий вопль, потому что русские идут, так сказать», — сказал он.

По словам Коновалова, если европейцы не видят «русского следа» в происходящих событиях, то это даже удивительно.

«Таких заявлений по несколько раз в неделю появляется, причем на пустом месте. Уже когда таких заявлений нет по поводу каких-то форс-мажорных обстоятельств в Европе, даже удивительно, что же они вдруг русский след не видят», — добавил эксперт.

19 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с открытым предупреждением к России в связи с деятельностью российского корабля «Янтарь» вблизи британских территориальных вод. По словам главы оборонного ведомства, это уже второй случай захода российского судна в воды страны за последний год. Хили обвинил экипаж в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС.

После этого Хили заявил, что отправил британские истребители и фрегат для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь».

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.

