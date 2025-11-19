Трамп уверен, что весь мир заинтересован в американском оружии

Трамп: все страны хотят вооружение из США, включая ракеты и истребители

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии заявил, что весь мир заинтересован в поставках американского оружия. Его слова передает РИА Новости.

«Все страны в мире хотят его, они хотят наши истребители, наши ракеты, но нам нужно быть быстрее», – подчеркнул американский лидер.

В середине ноября Япония впервые экспортировала в США зенитные ракеты Patriot, произведенные по американской лицензии и стоящие на вооружении воздушных сил самообороны страны.

19 ноября США одобрили возможную продажу оборудования для технического обслуживания зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Как пояснили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, Киев ранее обращался к Вашингтону с запросом на техническое обслуживание данных систем.

2 ноября военный журналист Александр Коц выразил мнение, что поставка дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot вряд ли сможет значительно усилить защиту Украины от воздушных угроз.

Ранее Трамп анонсировал начало работы по созданию новейшего истребителя F-47.