Украина впервые после разрешения Трампа ударила ракетами ATACMS по России

WSJ: Киев признал, что впервые ударил ракетами ATACMS после разрешения Трампа

Киев признал, что впервые после снятия ограничений со стороны США нанес удар по России, используя дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Киев признал, что применил их впервые после снятия эмбарго… Украина использовала поставленные США ракеты большой дальности для удара по территории России, впервые признав развертывание систем», — говорится в сообщении издания.

Это говорит о том, пишет WSJ, что США готовы санкционировать такие удары и предоставлять разведданные о целях в России.

Как напоминается в материале, в октябре официальные лица США заявили, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение для Украины, «разрешив ей использовать некоторые ракеты большой дальности».

19 ноября в минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за сутки сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские силы ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины.