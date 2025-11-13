На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт оценил способность Украины наладить производство ракет

Эксперт Леонков: Украина не способна наладить массовое производство ракет
КБ «Луч»

Украина в настоящее время не способна наладить массовое производство собственных ракет, включая «Нептун». Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он обратил внимание, что за основу для создания «Нептуна» была взята советская противокорабельная ракета. При этом Киев испытывал проблемы с комплектующими, так как их «приходилось и до сих пор приходится» закупать за границей.

«Наладить массовое производство не получается, потому что российская разведка работает и уничтожает все производства. Так уже уничтожили производства ракет «Сапсан», «Фламинго». Так что рано или поздно уничтожат и места сборки «Нептуна», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, ракета «Нептун» не обладает качествами, которые бы делали ее уничтожение сложным или невозможным. Этот факт доказывают многочисленные случаи, когда российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивали ракеты данного типа.

«Это дозвуковая ракета, она летит по складкам местности. <...> Ее сбивали. И в акватории Черного моря, и в зоне конфликта, в прифронтовых районах», — добавил Леонков.

13 ноября министерство обороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили одну управляемую ракету большой дальности «Нептун», выпущенную украинскими войсками. Кроме того, были уничтожены одна управляемая авиационная бомба и 157 дронов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев планирует регулярно использовать баллистические ракеты собственного производства.

