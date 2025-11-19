Глава минобороны Британии высказался об участии страны в оборонном фонде ЕС

Великобритания хотела бы присоединиться к оборонному фонду Европейского союза, но не любой ценой. Об этом заявил глава министерства обороны Соединенного Королевства Джона Хили, сообщает Sky News.

Он напомнил, что в мае председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о соглашении по фонду Security Action for Europe (SAFE) в течение нескольких недель.

«Мы на каждом этапе вели переговоры, будучи готовыми к заключению сделки», — сказал министр.

Он отметил, что британская сторона дала ясно понять, что готова платить справедливый вклад в расходы на функционирование соответвущейц программы.

«Готовы платить, если это будет хорошим соотношением цены и качества для наших налогоплательщиков и нашей промышленности. И на протяжении нескольких недель переговоров мы ждали возможности увидеть предложения ЕС по ряду важных аспектов. Для нас позиция такова: мы готовы быть частью этой программы, но мы не готовы соглашаться на нее любой ценой», — добавил Хили.

11 ноября сообщалось, что правительство Великобритании сочло необоснованным требование внести €6,75 млрд в оборонный фонд ЕС для доступа к его средствам. Помимо этих средств, Брюссель потребовал от Лондона уплаты административного сбора в размере €150-200 млн.

Ранее ЕС согласовал создание оборонного фонда в €1,5 млрд для перевооружения.