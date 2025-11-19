На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, почему в приграничье продолжаются тяжелые бои

Дандыкин: бои в приграничье продолжаются из-за отсутствия зон безопасности
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В приграничье продолжаются тяжелые позиционные бои из-за того, что не на всей территории вдоль Сумской и Курской областей созданы зоны безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России еще не везде зашли на территорию Сумской области. Военный эксперт отметил, что войска РФ на некоторых участках отвечают на удары украинской армии, оставаясь на месте.

«Соответственно, если враг бьет, мы отвечаем и тоже бьем. Так же вот на границе Черниговской области и Брянщины. Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — сказал Дандыкин.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что военнослужащие группировки войск «Север» ведут тяжелые позиционные бои на всем участке фронта в Сумской области вдоль границы России. По его данным, ВКС РФ и артиллерия отработали по позициям Вооруженных сил Украины, поддерживая продвижение штурмовиков.

Ранее ВСУ оставили в приграничье катушку оптоволокна с устрашающей надписью.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами