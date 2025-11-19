В приграничье продолжаются тяжелые позиционные бои из-за того, что не на всей территории вдоль Сумской и Курской областей созданы зоны безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России еще не везде зашли на территорию Сумской области. Военный эксперт отметил, что войска РФ на некоторых участках отвечают на удары украинской армии, оставаясь на месте.

«Соответственно, если враг бьет, мы отвечаем и тоже бьем. Так же вот на границе Черниговской области и Брянщины. Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — сказал Дандыкин.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что военнослужащие группировки войск «Север» ведут тяжелые позиционные бои на всем участке фронта в Сумской области вдоль границы России. По его данным, ВКС РФ и артиллерия отработали по позициям Вооруженных сил Украины, поддерживая продвижение штурмовиков.

Ранее ВСУ оставили в приграничье катушку оптоволокна с устрашающей надписью.