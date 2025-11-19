На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ведут тяжелые бои на Сумском направлении

«СВ»: военные «Севера» ведут тяжелые позиционные бои на Сумском направлении
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных сил России ведут тяжелые позиционные бои на всем участке фронта в Сумской области вдоль границы Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

Уточняется, что ВКС РФ и артиллерия отработали по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая продвижение штурмовиков. В лесопосадках российские войска сумели продвинуться на трех направлениях вглубь Сумской области на 250 метров.

«Комплексным огневым поражением сорваны попытки выдвижения боевых групп ВСУ в направлениях Алексеевки и Варачино», — говорится в публикации.

На Теткинском и Глушковском направлениях рядом с Курской областью артиллерией «Северян» были выявлены и уничтожены украинские позиции в районе Рыжевки и Искрисковщины.

«Северный ветер» отмечает, что продвижение и создание полос безопасности идет также и в Харьковской области. По украинским подразделениям бьют «Солнцепеки», добавляет «СВ».

Ранее раненый российский боец спокойно принял потерю глаза и снял себя на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами