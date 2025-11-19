Военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных сил России ведут тяжелые позиционные бои на всем участке фронта в Сумской области вдоль границы Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

Уточняется, что ВКС РФ и артиллерия отработали по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая продвижение штурмовиков. В лесопосадках российские войска сумели продвинуться на трех направлениях вглубь Сумской области на 250 метров.

«Комплексным огневым поражением сорваны попытки выдвижения боевых групп ВСУ в направлениях Алексеевки и Варачино», — говорится в публикации.

На Теткинском и Глушковском направлениях рядом с Курской областью артиллерией «Северян» были выявлены и уничтожены украинские позиции в районе Рыжевки и Искрисковщины.

«Северный ветер» отмечает, что продвижение и создание полос безопасности идет также и в Харьковской области. По украинским подразделениям бьют «Солнцепеки», добавляет «СВ».

