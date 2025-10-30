На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ оставили в приграничье катушку оптоволокна с устрашающей надписью

В приграничье нашли катушку оптоволокна ВСУ с надписью об уничтожении россиян
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили в приграничье катушку от дрона на оптоволокне с устрашающей надписью о россиянах. Об этом сообщил Telegram-канал «Старший Пограннаряда».

Публикация дополнена фотографиями предмета, на который заводским способом нанесена надпись: «Хороший россиянин — [не живой] россиянин».

В материале подчеркивается, что украинский беспилотник на оптоволокне пытался атаковать мирных жителей на территории РФ. Летательный аппарат сбила мобильная огневая группа российских пограничников. Как отметил автор поста, военные ВСУ продолжают терроризировать гражданское население приграничных районов Брянской, Белгородской и Курской областей.

14 августа ветеран специальной военной операции с позывным «Шкипер» рассказал журналистам агентства «Регнум», что украинские солдаты с помощью дрона передали ему послание. По словам мужчины, в надписи на беспилотнике ВСУ содержались угрозы его семье. В тексте украинские военнослужащие потребовали передать «Шкиперу», что они знают, где живут его родители. Российский боец предположил, что представители ВСУ узнали его позывной, увидев его на бронежилете.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».

