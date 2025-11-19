На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер участник СВО и первой операции России с США в Афганистане

Военкор Сладков: умер экс-представитель ФСКН и участник СВО Алексей Милованов
Telegram-канал Сладков+

Скончался участник первой совместной антинаркотической операции России и США в Афганистане в 2010 году и боец специальной военной операции (СВО) Алексей Милованов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

В 2010 году Милованов был представителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) РФ в Афганистане и информировал журналистов о ходе операции, в которой приняли участие сотрудники ведомства, афганские полицейские и американский спецназ. В нескольких километрах от границы с Пакистаном, в провинции Нангархар, были уничтожены четыре нарколаборатории и около 900 кг героина. Общий ущерб наркодельцам оценивался в более чем $1 млрд, а изъятого героина хватило бы на 200 млн доз.

Как заявил Сладков, на СВО Милованов отработал два контракта во Втором добровольческом корпусе и собирался подписать третий. По его словам, смерть ветерана произошла из-за «сердца».

До этого сообщалось, что 39-летний контрактник Николай Богданов, который прошел Чечню, погиб на СВО.

Ранее стало известно о гибели командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

СВО: последние новости
