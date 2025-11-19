На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали возможную причину использования ВСУ ракет ATACMS против России

Депутат Шеремет: Украина использовала ракеты ATACMS для срыва переговоров
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал целенаправленной провокацией использованием Украиной американских ракет для удара вглубь территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению парламентария, Киев пытался сорвать консультации и переговоры между Россией и США по мирному урегулированию украинского конфликта.

Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится любой ценной втянуть Соединенные Штаты в открытое противостояние с Россией.

Депутат отметил, что украинский лидер «цепляется, как утопающий за соломину, чтобы любой ценной удержаться у власти».

При этом Шеремет заметил, что необходимо выяснить, действовали ли Украина самостоятельно, принимая решения атаковать американскими ракетами гражданскую инфраструктуру в глубине России.

Как сообщили в Минобороны РФ сообщили, что днем 18 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS. Обломки сбитых ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного домовладения, говорится в сообщении.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей.

Ранее политик Армандо Мема заявил, что удар ВСУ ракетами США ATACMS по Воронежу был актом отчаяния.

СВО: последние новости
