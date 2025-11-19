Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими ракетами ATACMS по Воронежу говорит об отчаянии украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По его словам, удар ВСУ — это серьезный шаг, так как он может указывать на то, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила такие атаки.

Мема выразил надежду на то, что Вашингтон немедленно отвергнет такие обвинения, которые также указывают на очень плохую ситуацию для ВСУ и отчаянную необходимость начать мировую войну со стороны Зеленского.

Как сообщили в Минобороны РФ сообщили, что днем 18 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS. Обломки сбитых ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного домовладения, говорится в сообщении.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над Воронежем силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. На территории региона был введен режим опасности атаки беспилотниками.

Ранее беспилотники атаковали Краснодарский край.