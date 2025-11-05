На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму возбудили уголовное дело о хищении при исполнении гособоронзаказа

В Севастополе задержали мужчину по делу о хищении 5 млн рублей
В Крыму сотрудники МВД задержали 40-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в хищении более 5 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма в Telegram-канале.

По версии следствия, подозреваемый с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на ремонте транспортных средств. Между предприятием и акционерным обществом из Татарстана, заключившим до этого договор с Минобороны России, были оформлены государственные контракты на работы по техобслуживанию автомобилей КамАЗ и поставку расходных материалов для военной техники.

В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года следователями предполагается, что мужчина вносил ложные сведения в отчетную документацию. Таким образом искажались данные об объемах выполненных работ и о количестве использованных технических жидкостей.

По месту жительства подозреваемого и других лиц, фигурирующих в деле, проведены обыски.

Ранее в Нижегородской области завели дело о хищении 250 млн рублей на гособоронзаказе.

