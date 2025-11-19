Беспилотники атаковали Краснодарский край

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что фрагменты беспилотника упали в поселке городского типа Ильский. Люди не пострадали. Однако, повреждена кровля, потолок и остекление дома, уточнил в оперштабе.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь местным жителям, говорится в сообщении.

В министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 ноября перехватили и уничтожили 65 беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями нескольких регионов России и акваториями Черного и Азовского морей. В частности, над Краснодарским краем зафиксировали 14 дронов.

Ранее ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.