Премьер Словакии попросил генсека НАТО об усилении ПВО страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на рабочем ужине с генсеком НАТО Марком Рютте обсудил сотрудничество республики с альянсом и попросил об усилении противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщила пресс-служба словацкого правительства.

«Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право самостоятельно определять темпы и структуру военных расходов. В ходе совместного обсуждения он также обратился к генеральному секретарю с просьбой об укреплении противовоздушной обороны Словацкой Республики», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию на Украине. По словам премьера, Словакия не будет поставлять Украине летальное оружие (за исключением коммерческих контрактов), но продолжит оказывать нелетальную помощь.

7 ноября Марк Рютте заявил, что у стран НАТО в Европе нет достаточного количества средств ПВО. По его словам, на всей европейской территории альянса необходимо увеличить потенциал систем противовоздушной обороны на 400%. Он отметил, что именно поэтому внутри НАТО приняли решение об увеличении инвестиций в оборону. При этом, как подчеркнул Рютте, страны Североатлантического альянса «хорошо защищены».

Ранее Зеленский признал неэффективность системы ПВО НАТО.