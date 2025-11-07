Рютте признал, что у стран в НАТО в Европе нет достаточного количества ПВО

У стран НАТО в Европе и в Румынии, в частности, нет достаточного количества средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью румынскому телеканалу Antena 3.

«На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%», — ответил он соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, именно поэтому внутри альянса приняли решение об увеличении инвестиций на оборону. При этом, как подчеркнул Рютте, страны НАТО «хорошо защищены».

6 ноября генеральный секретарь НАТО выступил на промышленном оборонном форуме в Румынии. В ходе мероприятия он призвал страны — члены Североатлантического альянса готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой в Европе и мире».

Комментируя ситуацию, коммодор Военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми назвал несостоятельным высказывание Марка Рютте о России. Он выразил уверенность, что Москва не планирует начинать вооруженный конфликт ни с одним из государств Североатлантического альянса.

