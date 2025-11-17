На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ходе пожара на турецком судне в украинском порту Измаил никто не пострадал

TRT: при пожаре на танкере под флагом Турции в порту Измаила нет пострадавших
true
true
true
close
Кадр из видео/Соцсети

При пожаре в украинском порту Измаил в Одесской области нет пострадавших, возгорание произошло на судне Orinda под флагом Турции, которое перевозило четыре тысячи тонн сжиженного природного газа. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на Минтранс Турции.

По данным журналистов, команда корабля состояла из 16 человек.

«Экипаж благополучно покинул судно. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент пожарные бригады работают на месте происшествия над ликвидацией пожара. Отмечается, что турецкие власти наблюдают за ситуацией.

По данным украинского агентства УНН, пожар начался 17 ноября после ночной атаки на украинский порт — загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого судна.

По информации Telegram-канала Mash, размеры танкера достигают 125-метров. Сообщалось, что он мог перевозить американский сжиженный газ и пришел на Украину из Румынии.

Ранее в Румынии эвакуировали деревню у города Измаил на границе с Украиной.

