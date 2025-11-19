Белоусов: ракетчики и артиллеристы играют ключевую роль в условиях СВО

Личный состав ракетных войск и артиллерии ВС РФ играет ключевую роль в уничтожении техники и живой силы украинских войск. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Глава ведомства поздравил военнослужащих, ветеранов, ученых и сотрудников ОПК с Днем ракетных войск и артиллерии. Он отметил, что нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции героев-предшественников.

«Личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции (СВО), играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы», — подчеркнул Белоусов.

18 ноября глава Минобороны проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что Белоусов на командном пункте заслушал доклады командующего группировкой войск, а также офицеров штаба. Они рассказали о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий украинской стороны.

17 ноября министр обороны поздравил российских военных с освобождением Малой Токмачки в Запорожской области. По его словам, это событие стало серьезным шагом к достижению победы и целей СВО.

Ранее Белоусов предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям.