Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В публикации отмечается, что Белоусов на командном пункте заслушал доклады командующего группировкой войск, а также офицеров штаба. Они рассказали о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения и характере действий украинской стороны.

Накануне Белоусов заявил, что российские 70-й и 270-й мотострелковые полки продвигаются на Ореховском направлении в Запорожской области.

Глава Минобороны РФ добавил, что командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии сделали важный шаг на пути к достижению целей спецоперации на Украине. Он выразил уверенность в том, что оперативные действий военнослужащих приведут к новым успехам.

Ранее военкор Коц сообщил о новом прорыве российских бойцов на СВО и панике ВСУ.