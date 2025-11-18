В Воронежской области второй раз за день объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области второй раз за день объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные отразили ракетный обстрел в Воронежской области, сбив не менее шести целей. По его данным, снаряды запускали, предположительно, с территории Харьковской области.

Утром 18 ноября Гусев сообщил, что обломки БПЛА повредили остекление торгового центра в одном из районов. Он рассказал, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили в трех районах региона 11 беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в России за неделю сбили около 850 украинских беспилотников.