Российские разведчики уничтожили двух бойцов ВСУ на окраине Красноармейска

Разведчики российской группировки войск «Центр» уничтожили двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ехали на квадроцикле под Красноармейском (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным группировки, украинские военные были обнаружены во время попытки перемещения на квадроцикле на северо-западе от Красноармейска. Для их уничтожения применили FPV-дрон.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен двух солдат ВСУ, переодетых «по гражданке», в Красноармейске. Один из пленных военных рассказал, что после получения приказа и выхода в город они отключили рации и спрятались в доме.

Накануне пленный украинский военный Руслан Шахун рассказал, что военнослужащие сил специальных операций ГУР министерства обороны Украины, которые были отправлены деблокировать окруженные в Красноармейске формирования ВСУ, устроили перестрелку с другими военными республики. По его словам, подразделения не знали друг о друге.

Ранее спецподразделение ГУР потеряло почти всех бойцов под Красноармейском.