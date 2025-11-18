В Госдуме одобрили идею применять дроны для слежки за участками россиян

Беспилотники можно использовать для выявления нарушений на дачных участках россиян – это вполне вписывается в концепцию цифровизации госнадзора, а также поможет принимать меры в кратчайшие сроки. Так соответствующую идею в беседе с RT прокомментировал депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Сегодня значительная часть самовольных построек и нарушений целевого использования земель выявляется уже постфактум, когда ущерб причинён и требуется вмешательство других органов. Применение дронов позволит фиксировать нарушения оперативно и объективно», — отметил депутат.

В то же время при реализации инициативы нужно будет решить ключевой вопрос – как соблюсти процессуальные гарантии для граждан, добавил парламентарий. Так, если в КоАП внесут поправки, которые позволят возбуждать административные дела без предварительного разговора с владельцами участков, то саму процедуру нужно будет сделать максимально прозрачной. Собственник должен иметь возможность лично изучить собранные дроном материалы, на основе которых возбуждено дело. Более того, о начале производства ему должно прийти уведомление – либо заказным письмом, либо по электронной почте, подчеркнул Якубовский.

Что касается штрафов, то этот вопрос требует детальной проработки. Предлагается повысить их суммы с 200-300 рублей до 10-20 тыс. рублей – это значительные изменения. Если такое решение примут, то нужно будет усилить работу по информированию граждан о нарушениях, чтобы они могли их избежать. Владельцы участков должны знать, за что на них могут наложить штрафы. Применение беспилотников и других средств помогут навести порядок, но все подобные решения должны учитывать права граждан, подчеркнул депутат.

Напомним, проект поправок в КоАП, которые предусматривают возможность бесконтактного возбуждения дел об административных нарушениях в сфере землепользования, подготовил о Росреестр. Ведомство предлагает получать достаточные данные для таких решений при помощи беспилотников, авиационной съёмки и спутниковых снимков.

Помимо этого, предлагается существенно увеличить административные санкции, которые накладывают муниципалитеты. Сейчас штрафы для граждан составляют от 200 до 300 рублей, но в случае одобрения поправок они могут вырасти до 10–20 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы предполагается увеличить примерно в десять раз.

Ранее в Госдуме сообщили о новых штрафах для владельцев земельных участков.