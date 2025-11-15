На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО поросенок спас российских военнослужащих

Поросенок помог бойцам ВС РФ избежать подрыва на мине в зоне спецоперации
Поросенок спас бойцов Вооруженных сил РФ от подрыва на мине в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Readovka.

Из публикации следует, что животное бегало вокруг российских военнослужащих. В какой-то момент поросенок наступил на спрятанную в земле мину, и она детонировала. Что стало с животным, в данный момент неизвестно.

«Парни смогли продолжить отрабатывать задачи», — подчеркивается в тексте.

17 октября командир группы ВС РФ с позывным «Азик» рассказал, что в 2023 году во время боя в районе Макаровки в Донецкой народной республике (ДНР) российский военный с позывным «Джаконда» спас жизнь сослуживцам, накрыв собой гранату. По словам мужчины, его группа из восьми человек попала в окружение, когда украинские бойцы забросили в их окоп две гранаты. Одну из них «Азик» смог выбросить, а на другую сел «Джаконда».

В результате отважный российский солдат получил тяжелейшие ранения, но остальным членам группы удалось вырваться из окружения и эвакуировать пострадавшего с поля боя. Он выжил.

Ранее священники рассказали о многочисленных чудесах в зоне СВО.

