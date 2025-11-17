На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раненый боец СВО выжил благодаря американскому бронежилету

Ura.ru: российский боец выжил при артобстреле благодаря трофейному бронежилету
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Сергей Судейкин из Екатеринбурга во время участия в СВО спас своих сослуживцев и выжил после серьезных ранений благодаря трофейному американскому бронежилету. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что он ушел добровольцем на фронт в 2022 году. Во время одного из боев отряд Судейкина столкнулся с диверсионной группой Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие уничтожили противника, но затем попали под мощный артиллерийский обстрел.

По словам журналистов, когда рядом упали первые снаряды, уралец оттеснил своих товарищей в укрытие и принял на себя основной удар. В результате он получил множественные осколочные ранения и тяжелую контузию. Потерявшего сознание бойца эвакуировали с поля боя.

Сам штурмовик рассказал, что его спас бронежилет пятого поколения американского производства, который достался ему после зачистки одного из опорных пунктов ВСУ. В публикации обратили внимание, что после длительного лечения Судейкин вернулся в строй.

Ранее в зоне СВО поросенок спас российских военнослужащих.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами