Раненый боец СВО выжил благодаря американскому бронежилету

Сергей Судейкин из Екатеринбурга во время участия в СВО спас своих сослуживцев и выжил после серьезных ранений благодаря трофейному американскому бронежилету. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что он ушел добровольцем на фронт в 2022 году. Во время одного из боев отряд Судейкина столкнулся с диверсионной группой Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие уничтожили противника, но затем попали под мощный артиллерийский обстрел.

По словам журналистов, когда рядом упали первые снаряды, уралец оттеснил своих товарищей в укрытие и принял на себя основной удар. В результате он получил множественные осколочные ранения и тяжелую контузию. Потерявшего сознание бойца эвакуировали с поля боя.

Сам штурмовик рассказал, что его спас бронежилет пятого поколения американского производства, который достался ему после зачистки одного из опорных пунктов ВСУ. В публикации обратили внимание, что после длительного лечения Судейкин вернулся в строй.

