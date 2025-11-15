На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
RS: ВСУ предрекли поражение, которое изменит ход СВО

RS: Украину ждет судьбоносное поражение в Красноармейске
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска в ближайшее время завершат операцию по освобождению Красноармейска (украинское название — Покровск) на территории ДНР. Это, по мнению американского издания Responsible Statecraft, станет «ключевым поражением» для Украины.

«Полагаю, что судьба этого города (Красноармейска — прим. ред.) фактически предрешена. Не вижу ничего предосудительного или зазорного в передислокации наших сил на более выгодные рубежи», — приводит издание слова командира одного из украинских батальонов беспилотных летательных аппаратов.

В публикации делается акцент на том, что наиболее разумным вариантом для Киева в сложившейся ситуации является оперативный отход на заранее подготовленные и укрепленные оборонительные позиции за пределами города.

Издание также напоминает о том, что ранее Владимир Зеленский давал разрешение командующим на отвод войск из города в случае необходимости.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о тактическом успехе российских войск, выразившемся в рассечении группировки ВСУ, дислоцированной в районе Красноармейска и Димитрова. Согласно заявлению Кимаковского, «связь между этими городами прервана, и украинские вооруженные формирования оказались изолированы друг от друга».

Ранее военкор сообщил о «невидимом наступлении» войск РФ в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
