Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились в бегство, чтобы выбраться из котла под Мирноградом (российское название — Димитров). Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУ бегут из котла под Мирноградом и с юга города!» — отмечается в публикации.

По словам военкоров, противник фактически покинул южную часть Димитрова и Сухой Яр.

16 ноября в министерстве обороны России заявили, что военнослужащие ВСУ, окруженные в Димитрове, могут сохранить жизнь только путем сдачи в плен. По данным ведомства, танкисты и штурмовики группировки «Центр» методично уничтожают остатки гарнизона ВСУ, в то время как бронегруппы блокируют все возможные пути отхода.

15 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинская группировка у Димитрова практически полностью окружена и не может выйти из города. При этом, по его словам, у ВСУ остается небольшой участок по улице Вербицкого, «который уже находится в серой зоне».

Ранее ВСУ предрекли поражение, которое изменит ход СВО.