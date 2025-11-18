На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подполье рассказали, как пьяный офицер ГУР раскрыл местоположение танков ВСУ

Лебедев: пьяный офицер ГУР раскрыл местонахождение танков Abrams под Харьковом
true
true
true
close
Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Пьяный офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины раскрыл местоположение танков Abrams в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Выражаем огромную благодарность нашим друзьям, передавшим слова важной заболтавшейся «шишки» из ГУР, сказанные в пьяном угаре, о местоположении танков Abrams», — сказал подпольщик.

До этого Лебедев сообщил, что около пяти американских танков Abrams вместе с личным составом было ликвидировано во время ночного удара в Харьковской области. По его словам, целью атаки стал город Берестин, куда на днях переместили американскую технику вместе с танкистами из стран НАТО.

В сентябре подразделения российских войск обнаружили на Херсонском направлении американский танк Abrams. Военные отметили, что тяжелая техника Вооруженных сил Украины, в том числе западные образцы, редко появляется на этом участке, так как быстро уничтожается российским огнем.

Ранее российские бойцы получили премию в 10 млн рублей за уничтожение танка Abrams.

